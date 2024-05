Klara Castanho se emociona ao conhecer Christian Chávez: 'Me tremendo inteira'

A atriz Klara Castanho se emocionou ao conhecer Christian Chávez, um de seus ídolos, durante a participação no "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão Com Huck". O mexicano fazia parte do júri artístico da atração no último domingo (26). Durante a conversa com o apresentador, Klara falou sobre sua admiração pelo integrante do RBD e disse que estava se "tremendo inteira".

"Tenho poucas pessoas e poucos artistas que marcaram tanto a minha vida porque eu tive a sorte de trabalhar com muitos deles. Então eu perdi a fase da idolatria. Por exemplo, eu sou apaixonada pela Adriana Esteves, mas eu tive a sorte de ela ser minha madrasta em uma novela. E pude conviver com pessoas que eu admiro", explicou Klara, que participava da disputa no quadro.

A artista falou para Luciano que, mesmo tendo conhecido e convivido com pessoas que admira, estar diante de Chávez era diferente. "Quando é um ídolo distante... eu estou me tremendo inteira!", disse a artista, bastante nervosa.

Em seguida, o apresentador explicou ao cantor que Klara é uma grande atriz, muito conhecida no Brasil. Luciano então pediu que ela fosse o ídolo para dar um abraço nele. "Agora vai desmontar a pequena Klara", brincou Huck.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)