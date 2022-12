Klara Castanho faz rara aparição pública para assistir o jogo do Brasil; veja

Há alguns meses evitando fazer aparições públicas, Klara Castanho, de 22 anos, foi vista na tarde desta sexta-feira (02) enquanto assistia ao jogo do Brasil. A atriz esteve em uma arena no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, junto com amigos, para acompanhar a partida da Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Com um look composto pela tradicional camisa da seleção brasileira, um shorts jeans e uma bolsa, a atriz foi muito simpática com todos e posou para os fotógrafos, antes de entrar no local.

Klara Castanho (Reprodução: Manuela Scarpa/BrazilNews)

A atriz tem evitado fazer muitas aparições públicas e também nas redes sociais desde junho deste ano, quando foi obrigada a revelar que engravidou depois de ter sido vítima de um abuso sexual e entregou o bebê para adoção. Klara está tentando seguir a vida e continuar com os trabalhos atuando. Geralmente, ela costuma aparecer em alguns stories dos colegas da série ‘De Volta aos 15’, cujo elenco integra. A atriz sempre tem recebido o apoio dos familiares, amigos e centenas de fãs.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)