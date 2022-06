Vídeo de Leo Dias falando de Klara Castanho com Gentili viraliza na web: 'Carma grande'; veja

Após a exposição da gravidez consequente de um estupro em que Klara Castanho foi vítima, internautas passaram a compartilhar um vídeo em que Leo Dias falou sobre a atriz durante uma entrevista a Danilo Gentili, no programa The Noite. Na gravação, que foi ao ar no último dia 16 de junho, o jornalista fala sobre um "caso bombástico" envolvendo uma atriz teen da TV Globo, indicando que não poderia revelar nomes ou detalhar o ocorrido.

No programa, Danilo pergunta se Leo teria alguma informação que gostaria muito de revelar, mas que não poderia por conta do teor da informação. Na ocasião, o colunista revela que soube de algo de uma atriz e que a história é “muito pesada”.

"Vivi um dilema recentemente, muito recente. Esse mês. É coisa inacreditável, coisa da sociedade se questionar muitas vezes, mas envolve uma atriz... É muito pesado", declarou Leo Dias.

Apesar de Danillo tentar extrair mais informações, Leo diz que não pode falar muita coisa. "Não é uma coisa feliz (...). É muito denso", explica. "O carma vai ser grande", diz o jornalista.

Danilo ainda instiga: "Você está me dizendo que tem uma pessoa pública, que é uma atriz, que vende uma imagem que todo mundo acha que é santinha, que é uma pessoa do bem...". E Léo afirma: "A conta vai chegar". Na entrevista, o jornalista também acrescentou que o caso se tratava de uma "maldade". Veja o vídeo:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)