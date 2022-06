Léo Dias faz post pedindo perdão para Klara Castanho

O caso da atriz Klara Castanho segue sendo um dos assusntos mais comentados no país. Depois da carta aberta da atriz Klara Castanho e do pronunciamento de Antônia Fontenelle, na tarde deste domingo (26), o jornalista Leo Dias fez uma postagem pedindo perdão à Klara Castanho.

No Instagram, o colunista escreveu: "Preciso me explicar a vocês e pedir perdão para Klara Castanho".

No último dia 16 de junho no "The Noite", apresentado por Danilo Gentili no SBT, Leo Dias deu entrevista e disse que sabia uma informação "inacreditável" sobre uma atriz e a "conta" dela iria chegar, pois o caso "envolve vidas". Ele não cita nomes, mas se referia à atriz Klara Castanho, que revelou, na noite deste sábado (25), após um movimento de pressão e muitas críticas nas redes sociais, que gestou e colocou para adoção um bebê que seria fruto de um estupro.

Ela compartilhou uma carta aberta publicada nas redes sociais e recebeu o apoio de colegas famosas que se mostraram emocionadas com sua dor. No texto, ela menciona que um "colunista" a procurou logo após o parto "com todas as informações" sobre o que ela estava vivendo.