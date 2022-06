Antonia Fontenelle, ‘após expor situação’, se pronuncia sobre o caso Klara Castanho

Antonia Fontenelle, influenciadora, usou suas redes sociais para falar sobre o caso Klara Castanho após ela mesma ter exposto na web a situação da atriz “indiretamente”. Após ser alvo de criticas por parte do meio artístico e virtual, a celebridade desabafou e ainda frisou que a jovem de 21 anos teria “abandonado um incapaz”.

O vídeo de Antônia foi divulgado na tarde deste domingo (26) com a seguinte legenda: "Não sou boa em me comunicar quando se trata de carta aberta. Prefiro olho no olho. @klarafgcastanho como não consegui outro meio de comunicação com você e nem com sua família, espero que esse vídeo chegue até você".

Ela começa a gravação explicando que está há dias sem dormir e se explica: “eu gostaria de saber por que estão tão revoltados comigo, me atacando por ter tido a consciência de mencionar uma história que, ao meu ver, é monstruosa, porém se tornou banal. A escoria da sociedade vem aqui me perguntar o que eu tenho com isso? Muita coisa, uma vez que eu me preocupo com vidas de inocentes, e luto por elas. E, por último, estou vendo alguns veículos de imprensa citando nomes e ligando a mim, pois eu não cito nomes, minha Live tá lá pra quem quiser ver”, iniciou ela no Instagram.