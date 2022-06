Saiba como começou o vazamento da história de Klara Castanho

Klara Castanho teve seu nome exposto por diversos sites por causa de um episódio de sua vida íntima. Diante disso, a ex-atriz mirim decidiu revelar em carta, no último sábado (25), que foi estuprada, engravidou e entregou legalmente o bebê para adoção. As informações são do G1.

Mas você sabe como começou o vazamento de Klara Castanho?

No dia 24 de maio, o jornalista Matheus Baldi publicou sobre o caso. A pedido da própria atriz, a publicação foi apagado, mas a notícia se espalhou na última quinta-feira (23).

A apresentadora Antônia Fontenelle incitou ainda mais os comentários contra Klara na internet. Sem citar nomes, ela disse em uma live, em tom bastante agressivo, que uma atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê para adoção.

Só depois disso, que Klara se manifestou sobre o assunto, através de sua rede social.

“Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte porque algo morreu em mim. As únicas coisas que tive forças para fazer foram tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames”, disse.

“Meses depois, comecei a passar mal. O médico sinalizou que podia ser uma gastrite, uma hérnia estrangulada ou um mioma. Fiz uma tomografia e o exame foi interrompido às pressas”, continuou.

“Fui informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no final da gestação, quando eu soube. Meu mundo caiu", completou.