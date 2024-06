Christian Chávez, do RBD, voltará ao Brasil para projeto surpresa, revela Joelma

Para a alegria do público que está amando ver Christian Chávez, do RBD, em solo brasileiro, Joelma anunciou que o ator mexicano voltará em breve ao país. A novidade levou o público a loucura durante o show na Micareta São Paulo, na última sexta-feira (31).

“Vocês vão amar o que a gente está aprontando. É algo inédito, muito especial, um trabalho que estou elaborando há quatro anos e que vai sair do papel agora. Sair do papel, não: do estúdio”, brincou a cantora paraense. “Isso quer dizer que ele vai voltar para o Brasil logo”, continuou Joelma referindo a Christian.

O mexicano subiu ao palco do show da paraense para cantar “Voando pro Pará” após receber um convite de Joelma. Isso porque, quando esteve no Brasil em turnê com o RBD, no ano passado. Chávez cantou o refrão da música.

Durante a apresentação, Christian revelou que sentiu uma conexão especial com a cantora. “Eu sinto o calor do Brasil. Obrigado, Joelma. A gente teve uma conexão muito especial. Eu sou muito grato a você por tornar meu sonho realidade”, agradeceu.

Antes de entrar para se apresentar ao lado de Joelma, nos bastidores, o mexicano aproveitou para experimentar o tacacá, prato típico paraense que leva jambu e camarão. O ex-RBD se deliciou com a comida enquanto a artista explicava detalhes sobre os ingredientes que estavam presentes na porção generosa entregue ao mexicano.

"Eu gosto disso aqui porque ele é forte e vai deixar a tua boca dormente. Primeiro, cheira. É uma sopa, na verdade, um caldo", disse Joelma, enquanto servia o prato para o famoso. Assista: