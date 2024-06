IMAGENS: Paraense foi o responsável por look de Christian Chávez em homenagem à Joelma

O estilista paraense Fabricio Neves confeccionou um look bafônico Christian Chávez. O cantor, que fez parte do grupo RBD, está no Brasil. Ele fez uma participação no show de Joelma, na última sexta-feira (31), na Micareta São Paulo.

O mexicano cantou com a paraense o hit "Voando Pro Pará" com um look totalmente paraense feito pelas mãos de Fabricio Neves. “Falamos a primeira vez no Instagram. A ideia era fazer o look para a turnê deles aqui no Brasil, do RBD, mas como a minha agenda estava cheia, não conciliou. Trocamos WhatsApp e ele me disse que estaria vindo para o Brasil e aí falávamos de fazer esses looks”, explicou o paraense de Castanhal.

Paraense Fabricio Neves produz look de Christian Chávez

A turnê do RBD foi no fim de 2023 e, desde então, Fabricio estava pensando nos looks de Christian Chávez. Isso porque além da roupa com a bandeira do Pará, o estilista ainda produziu o look que o mexicano irá usar no São João da Thay, na semana que vem.

Para a roupa da apresentação na Micareta São Paulo, Fabricio teve como referência Joelma e o próprio Pará. A roupa vermelha com pedraria tinha a bandeira do Estado em diversos detalhes.

“O look teve como referência algumas roupas da própria Joelma, até porque ele queria muito homenageá-la e também o Pará. A produção do look ocorreu em três dias entre criação, confecção e bordados”, conta o estilista.

“A primeira frase que ele falou ao ver o look foi: ‘Eu amei, Fabrício’. Ele amou muito e depois que viu o look pronto era só o que ele falava: ‘Eu amei, eu amei’”, acrescenta.

No fim desta semana, Christian Chávez irá usar outra roupa confeccionada pelo paraense. Sem dar spoiler, o estilista antecipa o que iremos ver mais a frente. “Teremos mais um look surpreendente e marcante”, pontua.

Fabricio começou a carreira confeccionando roupas para quadrilhas de Festa Junina, grupos folclóricos e para o Baile Rainha da Expofac de Castanhal. Em 2012, ele se mudou para São Paulo em busca de novas oportunidades e hoje veste grandes artistas nacionais, como Anitta, Dilsinho, Gloria Groove, Jojo Todynho, Urias, Thaynara OG, Zaynara, Gaby Amarantos, entre outros.

Na sua trajetória profissional, Fabricio já realizou um dos seus sonhos. “Um dos meus maiores sonhos que era de infância já foi realizado, que foi vestir a Xuxa”, conta.

Na ocasião, a apresentadora usou all black em veludo e com a base balonê.

Sem se limitar com as suas criações, Fabricio entrega criatividade e originalidade em cada produção. Características que marcam o seu profissionalismo.

“Gosto de dizer que realizamos momentos, sentimentos e sonhos. Eu não me limito, estou sempre à disposição para fazer looks para todos os momentos e eventos. Amo fazer looks, sinto uma enorme emoção em ver meus clientes vestindo Fabrício Neves”, finaliza o paraense.