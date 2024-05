VÍDEO: Joelma ensaia ‘Voando Pro Pará’ com Christian Chávez, do RBD, para show em São Paulo

Joelma encontrou Christian Chávez, o famoso ‘Giovanni’ do RBD, na tarde desta quinta-feira (30/5) para ensiná-lo a cantar o hit “Voando Pro Pará”, já que a dupla irá se apresentar juntos no próximo show da cantora paraense em uma micareta que ocorrerá em São Paulo nesta sexta-feira. O convite surgiu após a passagem do RBD no Brasil, quando o integrante da banda mexicana levou a plateia a loucura ao cantar a música no palco. “Eu vou tomar um tacacá”, disse Christian brincando.

Assista ao vídeo:

Nos vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver a artista ensinando a pronúncia correta do trecho da música. O mexicano chega a demostrar certa dificuldade com as palavras e diz que vai cantar como um “portunhol”. Então, Joelma respondeu: “Aí é que tá a beleza, acho que é isso que a galera quer de você. Mas se você quiser cantar também na sua língua”.

Em seguida, Joelma aparece ensinando para valer com Christian. Os dois se divertem entoando a canção que ganhou um “boom” na web no último ano.

Após ter chegado no Brasil, o cantor teve uma agenda repleta de compromissos. Ele, que já participou como jurado do programa “Dança dos Famosos”, do Domingão do Huk. Christian também foi anunciado como atração especial do São João da Thay, da influenciadora Thaynará OG, que ocorrerá nos dias 7 e 8 de junho, em São Luís.