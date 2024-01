Tacacá é destaque entre as melhores 'sopas' do mundo; veja posição em ranking

O tacacá, a iguaria típica da culinária paraense, conquistou reconhecimento internacional ao figurar na lista das melhores 'sopas' do mundo, divulgada pelo site TasteAtlas. Recentemente, a plataforma especializada em gastronomia classificou o cuscuz paulista como a pior comida, enquanto a catuaba foi considerada a pior bebida brasileira.

Na lista das 100 melhores 'sopas', o tacacá se destaca como o representante brasileiro mais bem posicionado, ocupando a 25ª colocação. Esse caldo, preparado com a goma da mandioca, camarões, jambu e tucupi, é temperado com alho, sal e pimenta de cheiro.

A popularidade do tacacá ganhou impulso com a música "Voando pro Pará", da cantora paraense Joelma. Embora lançada em 2016, a canção viralizou em 2023, tornando-se um hit nos vídeos do TikTok.

Sopa paraguaia lidera lista

A líder da lista é a sopa paraguaia bori-bori, que inclui pedaços de carne ou frango, além de queijo, cenoura e cebola. Este prato é especialmente apreciado nos meses de inverno no país sul-americano.

As sopas japonesas ramen (caldo com macarrão e frango) e tonkotsu (caldo com ovos e carne de porco) conquistaram a segunda e terceira posições, respectivamente.

Outra sopa brasileira, a leão veloso, originária do Rio de Janeiro, aparece na 79ª colocação da lista das 100 melhores. Ela é preparada com peixe e tomate, temperada com cebola, alho e louro.