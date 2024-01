Joelma empolga público em Carnaval no Allianz Parque em São Paulo

Joelma se apresentou para mais de 21 mil pessoas na tarde deste sábado (27) em um evento de Carnaval no Allianz Parque, em São Paulo. A cantora escolheu como figurino a bandeira do Pará. Joelma participou do CarnaUOL 2024. "Alô, São Paulo! Que colorido, que energia. Eu amo vocês", gritou. "É maravilhoso saber que não tô sozinha nessa jornada", disse.

Antes de entrar no palco, a cantora levou pequenas apresentações de capoeira, frevo, samba e desfile de Carnaval com sons típicos e até do hino nacional. Logo em seguida, Joelma entrou no palco com o figurino brilhante e vermelho, cantando "Você Me Enganou", com seus bailarinos.

Ela tocou "Amor Não Te Esqueci", bem como os hits "Tacacá", "Perdoa", "A Lua Me Traiu" e o gospel "Maranata", do grupo Avivah. A cantora ainda falou em Deus, entre uma música e outra.

O show durou aproximadamente uma hora. Na plateia, fãs fizeram homenagens com bandeiras e camisetas — até Karol Conká, que estava no camarote foi flagrada cantando as letras da paraense.

Ao portal UOL, Joelma admitiu se sentir agraciada pelo sucesso da música "Voando pro Pará", lançada em 2017. "Fiquei de boca aberta, espantada! [risos] A música tinha oito anos e veio [de novo] à tona numa força [incrível], igual a um vulcão em erupção. Foi um presente de Deus depois de tudo o que passei. Depois da tempestade, vem a bonança", afirmou.