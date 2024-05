Christian Chávez, do RBD, experimenta tacacá antes de show com Joelma; confira

Antes de subir ao palco com Joelma, o cantor Christian Chávez aproveitou um momento nos bastidores para experimentar o tacacá, prato típico paraense que leva jambu e camarão. Ao lado da cantora, o ex-RBD se deliciou com a comida enquanto a artista explicava detalhes sobre os ingredientes que estavam presentes na porção generosa entregue ao mexicano.

O vídeo foi publicado nos stories da cantora nesta sexta. Na conversa com Christian, a paraense explica que costumava tomar o tacacá com pimenta, mas atualmente não pode fazer isso. Vestido com a bandeira do Pará, estado natal de Joelma, Chávez ouvia atentamente ao que a artista falava.

"Eu gosto disso aqui porque ele é forte e vai deixar a tua boca dormente. Primeiro, cheira. É uma sopa, na verdade, um caldo", disse Joelma, enquanto servia o prato para o famoso.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)