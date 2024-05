Christian Chávez participa de show com Joelma e usa look em homenagem ao Pará

Depois de "tomar um tacacá e ficar de boa", chegou a vez de Christian Chávez "curtir e dançar" ao lado de Joelma, na Micareta São Paulo, nesta sexta (31). Junto da artista paraense, o artista cantou o hit "Voando Pro Pará" em um look que homenageia o estado, nas cores vermelho e branco, com a estrela do Pará nas calças e na blusa.

No evento realizado na tarde de hoje, os dois se apresentaram juntos na tarde de hoje e Joelma também usou um look com as cores do seu estado natal. Christian é fã da intérprete do hit e, durante a passagem do RBD na turnê pelo Brasil, no ano passado, ele cantou "Voando Pro Pará" algumas vezes, deixando os fãs brasileiros em êxtase.

Além do cantor, outra integrante do grupo mexicano interagiu com a intérprete de "Voando pro Pará". Dulce Maria, a Roberta na novela, foi presenteada com uma das famosas botas de Joelma e aproveitou para usar o item durante um dos shows no Brasil.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)