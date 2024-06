Helder Barbalho pede show de Joelma e Christian Chávez no Pará: 'Com muito tacacá'

O governador Helder Barbalho usou as redes sociais para elogiar o show da cantora Joelma ao lado do ex-RBD Christian Chávez, em São Paulo, que ocorreu na última sexta-feira (31/5). Na publicação, governante também parabenizou o figurino usado pelo ator mexicano, confeccionado pelo estilista paraense Fabricio Alves e disse estar ansioso pelo encontro de Joelma com Chávez no estado: “Queremos esse feat aqui no Pará com muito tacacá”.

Christian e Joelma subiram no palco do Micareta São Paulo ontem a convite da cantora paraense. Isso porque, quando esteve no Brasil no ano passado pela turnê do RBD, Chávez contou o refrão de “Voando Pro Pará”.

Para deixar o público mais entusiasmo, a cantora revelou que Christian voltará em breve ao Brasil para realizar um trabalho inédito.

“Vocês vão amar o que a gente está aprontando. É algo inédito, muito especial, um trabalho que estou elaborando há quatro anos e que vai sair do papel agora. Sair do papel, não: do estúdio”, brincou a cantora paraense. “Isso quer dizer que ele vai voltar para o Brasil logo”, continuou Joelma referindo a Christian.