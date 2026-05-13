'É inadmissível': Jurados do Carnaval de Belém 2026 denunciam atraso de pagamentos de diárias

O Carnaval de Belém de 2026 buscou inovação no quesito julgamento. O novo corpo de jurados, composto por 30 participantes, foi selecionado por meio de edital público. A iniciativa surgiu a partir de um pedido das próprias agremiações das escolas de samba, que defenderam a renovação dos avaliadores.

Foram selecionados profissionais qualificados, responsáveis por avaliar os quesitos Alegoria, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Porta-Estandarte e Samba-Enredo das escolas do Grupo Especial e dos Grupos 1 e 2.

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Porém, três meses após os desfiles e já no início do período junino, os jurados formalizaram uma denúncia. Uma publicação, postada em colaboração por cinco integrantes do grupo, destaca a ausência de pagamentos.

Os desfiles das oito escolas de samba do grupo especial de Belém ocorreram em duas noites, 27 e 28 de fevereiro, na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Pelo Grupo 2, na noite de 6 de março, desfilaram seis agremiações; pelo Grupo 1, desfilaram outras seis na noite de 7 de março.

A apuração dos resultados do Grupo Especial foi realizada no dia 1º de março. Já a divulgação dos resultados dos demais grupos ocorreu no dia 8 de março.

Veja a nota na íntegra:

"Os jurados e avaliadores que atuaram no Carnaval de Belém 2026 vêm, por meio desta, manifestar publicamente seu repúdio diante da ausência de pagamento das diárias referentes aos serviços prestados durante o evento.



Já transcorridos vários meses desde a realização do Carnaval, seguimos sem qualquer posicionamento oficial concreto ou definição de data para regularização dos pagamentos, apesar do trabalho ter sido executado com responsabilidade, compromisso e respeito à cultura paraense.



É inadmissível que profissionais convocados para exercer função de grande relevância dentro de um dos maiores eventos culturais da cidade permaneçam sem receber pela prestação de seus serviços.



Reivindicamos da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e da Prefeitura de Belém:

• Transparência sobre a situação dos pagamentos;

• Pronunciamento oficial imediato;

• Definição e cumprimento de uma data para quitação das diárias em atraso.



Reafirmamos nosso respeito ao Carnaval de Belém, à cultura popular e às escolas de samba, mas exigimos igualmente respeito aos profissionais que contribuíram para a realização do evento."

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