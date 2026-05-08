Funpapa completa 60 anos em meio a protesto contra descaso da Prefeitura de Belém

Insatisfeitos com o descaso da Prefeitura de Belém, servidores da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e representantes sindicais realizaram, na manhã desta sexta-feira (8), um protesto na Praça do Operário, no bairro de São Brás, em Belém. A mobilização foi realizada na mesma data em que a fundação completa 60 anos de atuação na assistência social do município. Com faixas, cartazes e até um bolo simbólico de isopor com vela de 60 anos, os trabalhadores da categoria cobram melhores condições de trabalho, valorização dos servidores e fortalecimento da política pública de assistência social na capital paraense.

Durante o protesto, os participantes exibiram cartazes com frases como “Funpapa é direito, não é favor”, “Fechar a Funpapa é crime contra o povo” e “A Funpapa cuida. A gente luta por ela.” Representantes sindicais afirmaram que a escolha da data tem caráter simbólico e busca chamar atenção para o que classificam como desafios enfrentados atualmente pela Funpapa. Entre as reivindicações apresentadas estão melhorias na estrutura de atendimento, reforço nas equipes de trabalho e defesa da permanência e valorização da fundação.

Servidores presentes na manifestação também relataram preocupação com os impactos das condições de trabalho no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social. Segundo Cecília Morais dos Santos, servidora e diretora do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social da Funpapa (SintSuas), a precarização da estrutura e a insuficiência de recursos têm comprometido serviços considerados essenciais prestados pelo órgão.

“Hoje a Fundação Papa João XXIII está completando 60 anos. E nós estamos na campanha por esse órgão, que é o responsável pela assistência social em Belém há 60 anos. Se você perceber, quem está comemorando e denunciando o descaso da assistência social são os servidores”, afirmou.

“Acredito que a direção que está aí nem sabe que hoje a Funpapa completa 60 anos. E nós estamos aqui porque temos gratidão por esse órgão. Essa foi a nossa casa. Eu completei 30 anos de serviço público e muitas coisas que temos se devem à Funpapa, a essa dedicação e ao trabalho oferecido à população de Belém”, declarou.

A servidora também denunciou problemas estruturais e falta de condições de trabalho nas unidades da fundação. Segundo ela, há espaços sem coordenação, ausência de vigilância, infiltrações, falta de materiais básicos e dificuldades no atendimento da população vulnerável.

“Nós temos mais de sete espaços sem coordenador. Como é que um espaço trabalha sem uma coordenação, sem um líder organizando? Temos locais sucateados, abandonados, com mofo por conta de goteiras, sem ar-condicionado e sem material didático. Muitas vezes falta até água mineral. A gente não tem nem para oferecer às pessoas que chegam aos CRAS e aos CREAS o mínimo café”, disse.

Cecília afirmou ainda que, desde 2025, as unidades deixaram de receber cestas básicas para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social. Ela relatou que os servidores têm alertado a gestão municipal sobre os impactos da falta de assistência.

“Os mais vulneráveis chegam com fome, chegam com necessidade, e a gente não tem o que oferecer para essas pessoas. O resultado disso é falta de condições de trabalho, adoecimento dos servidores e sofrimento da população”, declarou a servidora.

A representante sindical também criticou a falta de estrutura para realização de visitas sociais e afirmou que a ausência de veículos e motoristas prejudica diretamente o acesso da população aos benefícios assistenciais. Segundo ela, a categoria já produziu dossiês, documentários e denúncias para cobrar providências dos órgãos competentes.

“A assistência social não é caridade. É uma política pública. Nós estamos aqui denunciando e brigando por uma assistência social de qualidade e por um atendimento digno para a população”, concluiu.

Servidores presentes na manifestação também relataram preocupação com os impactos das condições de trabalho no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social. Segundo os participantes, a precarização da estrutura e a insuficiência de recursos podem comprometer serviços considerados essenciais prestados pelo órgão.

A reportagem solicitou mais detalhes com a Prefeitura de Belém para explicar quais devem ser as soluções para os problemas relatados pelos servidores e demais manifestantes. Veja a nota na íntegra:

"A Funpapa respeita o direito democrático de manifestação dos servidores e mantém diálogo permanente com os trabalhadores e suas representações sindicais. Neste momento em que a Fundação completa 60 anos de atuação, reforçamos o reconhecimento ao trabalho realizado diariamente pelos profissionais da assistência social, que desempenham um papel essencial no atendimento à população mais vulnerável de Belém.

Desde o início da gestão, temos trabalhado para fortalecer a rede socioassistencial do município, com investimentos na reestruturação de equipamentos, ampliação de serviços e melhoria das condições de atendimento à população. Sabemos dos desafios históricos enfrentados pela assistência social e seguimos empenhados em construir soluções responsáveis, ouvindo os servidores e buscando avanços possíveis dentro da realidade orçamentária do município.

A Prefeitura de Belém reafirma seu compromisso com a valorização dos trabalhadores da assistência social e com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à garantia de direitos da população", declarou a Prefeitura de Belém.