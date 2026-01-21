Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Anahí e Alfonso Herrera reaparecem juntos e fãs criam teorias sobre novo projeto

Vídeo publicado pelos atores surpreendeu fãs e coincidiu com anúncio da novela na Netflix

Hannah Franco
fonte

Mia e Miguel estão de volta? Anahí e Alfonso Herrera surgem juntos e viralizam (Reprodução/Instagram)

Anahí e Alfonso Herrera, eternizados como Mia e Miguel na novela mexicana Rebelde, voltaram a aparecer juntos e movimentaram as redes sociais na última terça-feira (21). Os atores, que também integraram a banda RBD, publicaram um vídeo em conjunto e despertaram uma onda de teorias entre os fãs.

Na publicação, Anahí e Alfonso surgem lado a lado e usam a legenda “M&M”, em referência aos personagens do casal, acompanhada do emoji do infinito.

No mesmo dia do reencontro, a Netflix anunciou que Rebelde será lançada em seu catálogo no dia 7 de fevereiro, o que ajudou a impulsionar ainda mais a repercussão do vídeo.

Exibida originalmente em 2004, Rebelde se tornou um fenômeno internacional e deu origem ao RBD, grupo formado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Alfonso Herrera e Christopher Uckermann. A banda voltou aos palcos em 2023 com a turnê mundial Soy Rebelde Tour, após mais de 15 anos, mas Alfonso Herrera optou por não participar do retorno musical.

