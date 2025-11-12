Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

'Me alegra estar aqui para falar por quem não é ouvido', diz Poncho Herrera sobre presença na COP 30

O ex-RBD atendeu a equipe do Grupo Liberal com exclusividade e falou sobre a importância de falar sobre a crise climática

Gabi Gutierrez
fonte

Poncho é embaixador da ONU desde 2020 e desembarcou em Belém, na última segunda-feira (10), para participar da conferência climática (Foto: Carmem Helena)

O ator mexicano Alfonso Herrera, o “Poncho”, está em Belém, participando da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ex-RBD destacou a importância de usar sua visibilidade para amplificar vozes silenciadas pela crise climática.

“É uma alegria imensa retornar a Belém para dar voz e oferecer uma plataforma a todas as pessoas que estão em uma situação bastante vulnerável, como os refugiados. Quando falamos de crise climática, estamos falando também de vozes que não estão sendo ouvidas”, afirmou o artista, emocionado.

Herrera participou, na terça-feira (11), de um encontro com cerca de 250 jovens e revelou que a experiência foi mais marcante do que qualquer apresentação diante de multidões. “Fiquei muito emocionado por poder fazer parte de algo que pode mudar a vida de algumas pessoas e semear uma semente. Isso me emociona mais do que encher um estádio”, contou.

VEJA MAIS

image COP30: ex-RBD é tietado após painel sobre refugiados
A plateia de Alfonso Herrera desta vez beirava a casa dos 30 anos

image Em Belém, Poncho Herrera fala sobre volta ao Brasil e atuação na ONU
O ex-RBD desembarcou na capital paraense nesta segunda-feira, 10, para participar da COP 30

O ator também reforçou que sua presença no evento tem o objetivo de chamar atenção para quem mais sofre com os impactos das mudanças climáticas. “A razão pela qual estou aqui é para que todas essas pessoas refugiadas, que infelizmente não têm voz, possam ser ouvidas, e para que as políticas dos países as levem em consideração. É por isso que estamos aqui”, disse.

Recebido com entusiasmo pelo público brasileiro, Alfonso destacou o carinho dos fãs e a energia do país. “Sempre é incrível voltar ao Brasil e receber essa energia tão potente. É fantástico. Estou muito feliz de estar de volta”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alfonso herrera

poncho herrera em belém

COP 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda