'Me alegra estar aqui para falar por quem não é ouvido', diz Poncho Herrera sobre presença na COP 30

O ator mexicano Alfonso Herrera, o “Poncho”, está em Belém, participando da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ex-RBD destacou a importância de usar sua visibilidade para amplificar vozes silenciadas pela crise climática.

“É uma alegria imensa retornar a Belém para dar voz e oferecer uma plataforma a todas as pessoas que estão em uma situação bastante vulnerável, como os refugiados. Quando falamos de crise climática, estamos falando também de vozes que não estão sendo ouvidas”, afirmou o artista, emocionado.





Herrera participou, na terça-feira (11), de um encontro com cerca de 250 jovens e revelou que a experiência foi mais marcante do que qualquer apresentação diante de multidões. “Fiquei muito emocionado por poder fazer parte de algo que pode mudar a vida de algumas pessoas e semear uma semente. Isso me emociona mais do que encher um estádio”, contou.

O ator também reforçou que sua presença no evento tem o objetivo de chamar atenção para quem mais sofre com os impactos das mudanças climáticas. “A razão pela qual estou aqui é para que todas essas pessoas refugiadas, que infelizmente não têm voz, possam ser ouvidas, e para que as políticas dos países as levem em consideração. É por isso que estamos aqui”, disse.

Recebido com entusiasmo pelo público brasileiro, Alfonso destacou o carinho dos fãs e a energia do país. “Sempre é incrível voltar ao Brasil e receber essa energia tão potente. É fantástico. Estou muito feliz de estar de volta”, afirmou.