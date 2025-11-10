Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

COP30: ex-RBD é tietado após painel sobre refugiados

A plateia de Alfonso Herrera desta vez beirava a casa dos 30 anos

Estadão Conteúdo

A plateia de Alfonso Herrera desta vez beirava a casa dos 30 anos. Apesar disso, o ex-cantor mexicano da banda RBD, bem-humorado, pediu calma às fãs — afinal, não eram mais adolescentes. A cena de tietagem aconteceu em um local inusitado: durante a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30), nesta segunda-feira (10).

Ativista das causas humanitárias e embaixador da Boa Vontade da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), "Poncho", como é conhecido, mediou um debate na Zona Azul da COP30 sobre soluções com refugiados, deslocados internos e migrantes.

Seis pessoas participaram do painel, além de Alfonso, entre elas, a ativista do clima brasileira Naira Wayand, sobrevivente de um evento extremo na região serrana do Rio, em Petrópolis.

VEJA MAIS

image Em Belém, Poncho Herrera fala sobre volta ao Brasil e atuação na ONU
O ex-RBD desembarcou na capital paraense nesta segunda-feira, 10, para participar da COP 30

image Ex-RBD Alfonso Herrera desembarca no Brasil para COP 30 em Belém
Ator mexicano e Embaixador da Boa Vontade da ONU vai participar da conferência climática

Com a sala lotada, Poncho repetiu os clamores dos líderes da ONU e disse que é hora de "implementar" e não de negociar. Ao fim da palestra, o ator de Rebelde e Sense8 foi abordado por um grupo animado de fãs que tentavam garantir uma foto.

Do lado de fora da sala, o ator atendeu com bom humor os fãs e pediu o celular de uma das pessoas para ele próprio tirar uma selfie com o grupo. Após a foto, o celular de uma das fãs tocou com uma ligação do namorado dela e Poncho atendeu, gerando euforia no grupo. Além das fotos, o ator distribuiu autógrafos.

Presidente do Conselho Nacional de Juventude, Nádia Garcia era uma das fãs em busca de um registro. A jovem de 29 anos participa da COP30 para abordar temas de interesse desse grupo da população. Ela conta que foi ao show da banda RBD há dois anos, no Rio de Janeiro, mas não pôde vê-lo, já que Alfonso não participou da turnê.

"Ver que ele é uma pessoa que se preocupa com isso (a crise climática) e está aberto a fazer esse diálogo mostra que não somos só nós ativistas que estamos nessa luta. Também tem gente que consegue chegar a um público muito maior", disse

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP30/BELÉM/PAINEL/REFUGIADOS/ALFONSO HERRERA/FÃS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda