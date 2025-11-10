COP30: ex-RBD é tietado após painel sobre refugiados

A plateia de Alfonso Herrera desta vez beirava a casa dos 30 anos. Apesar disso, o ex-cantor mexicano da banda RBD, bem-humorado, pediu calma às fãs — afinal, não eram mais adolescentes. A cena de tietagem aconteceu em um local inusitado: durante a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30), nesta segunda-feira (10).

Ativista das causas humanitárias e embaixador da Boa Vontade da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), "Poncho", como é conhecido, mediou um debate na Zona Azul da COP30 sobre soluções com refugiados, deslocados internos e migrantes.

Seis pessoas participaram do painel, além de Alfonso, entre elas, a ativista do clima brasileira Naira Wayand, sobrevivente de um evento extremo na região serrana do Rio, em Petrópolis.

VEJA MAIS

Com a sala lotada, Poncho repetiu os clamores dos líderes da ONU e disse que é hora de "implementar" e não de negociar. Ao fim da palestra, o ator de Rebelde e Sense8 foi abordado por um grupo animado de fãs que tentavam garantir uma foto.

Do lado de fora da sala, o ator atendeu com bom humor os fãs e pediu o celular de uma das pessoas para ele próprio tirar uma selfie com o grupo. Após a foto, o celular de uma das fãs tocou com uma ligação do namorado dela e Poncho atendeu, gerando euforia no grupo. Além das fotos, o ator distribuiu autógrafos.

Presidente do Conselho Nacional de Juventude, Nádia Garcia era uma das fãs em busca de um registro. A jovem de 29 anos participa da COP30 para abordar temas de interesse desse grupo da população. Ela conta que foi ao show da banda RBD há dois anos, no Rio de Janeiro, mas não pôde vê-lo, já que Alfonso não participou da turnê.

"Ver que ele é uma pessoa que se preocupa com isso (a crise climática) e está aberto a fazer esse diálogo mostra que não somos só nós ativistas que estamos nessa luta. Também tem gente que consegue chegar a um público muito maior", disse