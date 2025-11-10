Em Belém, Poncho Herrera fala sobre volta ao Brasil e atuação na ONU

O ex-RBD Alfonso Herrera desembarcou em Belém nesta segunda-feira (10) para participar das atividades da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O mexicano é embaixador da Boa Vontade da ONU para Refugiados (ACNUR) e, durante programação oficial da ONU, destacou a importância de incluir os refugiados nas discussões sobre a crise climática e elogiou o papel do Brasil na acolhida de pessoas deslocadas.

“Estou muito feliz por estar de volta ao Brasil depois de 19 anos. Tenho um carinho enorme por este país”, afirmou Herrera.

“O Brasil tem um papel muito importante por causa das oportunidades que oferece às pessoas que foram obrigadas a fugir. Muitas vezes, comunidades inteiras estão na linha de frente das crises climáticas e, mesmo assim, permanecem invisíveis nos debates. Mas não hoje, não agora”, completou.

Desde 2020, Poncho atua como embaixador da Boa Vontade do ACNUR, acompanhando missões humanitárias em diferentes partes do mundo. Ele já esteve em Uganda, onde visitou assentamentos de refugiados, e também na Ucrânia, observando os impactos da guerra. Além disso, tem trabalhado com o ACNUR nas Américas, especialmente em países como México, Honduras e El Salvador.

“Trabalhar com o ACNUR me permitiu ouvir histórias de pessoas que perderam absolutamente tudo de um dia para o outro. Isso me faz lembrar que o deslocamento forçado não é algo distante — faz parte da nossa região, da nossa história”, disse o ator.