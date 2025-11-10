Agenda COP 30: Belém celebra cultura amazônica com eventos gratuitos em vários espaços

Vivendo um dos momentos mais marcantes de sua história, Belém do Pará aproveita cada oportunidade para exaltar sua cultura e sua forma de pensar a preservação da Floresta Amazônica e do meio ambiente. A programação cultural se espalha por diversos pontos da cidade, como o Sesc Doca, a Praça da Bandeira, a Caixa Cultural e o Parque Urbano Belém Porto Futuro I.

Com exceção do Sesc Doca, que solicita a doação de 1 kg de alimento para o programa Sesc Mesa Brasil, todos os eventos possuem entrada gratuita.

Show “Trilogia” reúne vozes marcantes da música paraense

Na avenida Visconde de Souza Franco, no Sesc Doca, a partir das 19h, Nilson Chaves, Mahrco Monteiro e Lucinha Bastos apresentam o show “Trilogia”, na Jambu Arena. A apresentação promete emocionar o público e proporcionar uma viagem pela cultura paraense por meio das vozes e dos acordes dos artistas.

Hora: 19h às 23h

Local: Sesc Doca, avenida Visconde de Souza Franco

Ingresso: 1 kg de alimento

Praça da Bandeira recebe a “Freezone Cultural Action”

No bairro da Campina, a Praça da Bandeira sedia a "Freezone Cultural Action", um espaço que une educação, cultura, participação social e ciência. O evento, realizado simultaneamente à COP 30, é uma iniciativa do Instituto Cultural Artô e tem como objetivo aproximar as agendas locais e globais, ampliando o debate climático e dando voz a quem decide o futuro da Amazônia e do planeta.

Hora: 8h às 23h

Local: Praça da Bandeira, bairro da Campina

Ingresso: Gratuito

Caixa Cultural exibe mostras sobre ancestralidade e meio ambiente

No Porto Futuro II, a Caixa Cultural abriga as exposições “Coletivo Mahku” e “Paisagens em Suspensão”. O espaço busca promover o acesso democrático às artes em todo o Brasil, valorizando a diversidade e a memória cultural brasileira.

O Coletivo Mahku é formado por indígenas da Terra Indígena Kaxinawá do rio Jordão e está em cartaz desde o dia 9 de outubro. Já “Paisagens em Suspensão” reúne 50 obras que convidam à reflexão sobre as paisagens brasileiras em meio à crise climática, com curadoria de Daniela Matera e Daniel Barretto. A mostra é dividida em cinco núcleos que abordam temas como devastação ambiental, ancestralidade e justiça climática.

Hora: 11h às 22h

Local: Av. Marechal Hermes, s/n — Armazém 6A, Umarizal (Porto Futuro II)

Ingresso: Gratuito

Parque Futuro I tem carimbó e samba com Sancari e Mariza Black

Encerrando a programação desta terça-feira (11), o Sebrae Pará recebe apresentações do Grupo de Carimbó Sancari e da cantora Mariza Black no Parque Futuro I.

A programação começa às 18h30 com o grupo Sancari, que desde 1996 reúne músicos para interpretar ritmos variados, como samba e carimbó. Em seguida, às 20h30, Mariza Black sobe ao palco com um repertório repleto de grandes sucessos do samba.

Hora: 18h30 às 22h

Local: Parque Urbano Belém Porto Futuro I

Ingresso: Gratuito

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)