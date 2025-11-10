Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sessões especiais de cinema brasileiro em Belém discutem clima e Amazônia durante a COP 30

Mostras em Belém exibem produções sobre meio ambiente, povos indígenas e crise climática

O Liberal

Durante a COP 30, produções cinematográficas brasileiras ganham destaque ao promover debates sobre temas urgentes para o planeta. Entre os dias 8 e 21 de novembro, Belém recebe a Mostra de Cinema Pachamama, uma das ações culturais da conferência. As exibições ocorrem no Espaço Chico Mendes & Fundação Banco do Brasil, instalado no campus de pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, na avenida Perimetral, 1901, bairro Terra Firme.

A programação inclui os filmes “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, e “Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil”, de João Amorim. Paralelamente, a 10ª Mostra de Cinema da Amazônia, em parceria com o Observatório do Clima, apresenta o longa “A Queda do Céu”, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha. Já o documentário “Rua do Pescador nº 6”, de Bárbara Paz, terá exibição especial seguida de debate com realizadores e autoridades.

Mostra Pachamama abre programação da COP30

A sessão de abertura da Mostra Pachamama ocorre em 8 de novembro, às 17h30, com a exibição de “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, no Espaço Chico Mendes & Fundação BB. O longa transporta o público para uma Amazônia distópica e sensorial, fugindo de exotismos e propondo uma reflexão poética sobre o futuro da floresta e da humanidade.

No dia 11 de novembro, será exibido “Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil”, de João Amorim — filme infantil que estimula a educação ambiental de forma lúdica e interativa. A obra acompanha Thiago, Ísis e sua família em uma jornada pelos biomas brasileiros, destacando a força da natureza e a importância da preservação.

‘A Queda do Céu’ terá sessão especial com Davi Kopenawa

Belém recebe, em 13 de novembro, uma sessão especial de “A Queda do Céu” no Instituto Ciência de Arte, edifício histórico localizado na Praça da República. O evento contará com a presença do líder indígena Davi Kopenawa e do diretor Eryk Rocha, que participam de um debate ao lado da artista e pesquisadora Ehuana Yanomami, da antropóloga e indigenista Ana Maria Machado e da jornalista Helena Palmquist (Observatório dos Povos Indígenas Isolados).

A pré-estreia do documentário em Belém é uma realização da 10ª Mostra de Cinema da Amazônia em parceria com o Observatório do Clima. Vencedor de 25 prêmios nacionais e internacionais, o filme acompanha o xamã Davi Kopenawa e a comunidade de Watorikɨ durante o ritual sagrado Reahu, e apresenta uma crítica xamânica à destruição ambiental e à relação da sociedade com os povos indígenas. Baseado na obra homônima de Kopenawa e Bruce Albert, o documentário estreia comercialmente nos cinemas em 20 de novembro.

Durante a COP30, os diretores celebram o retorno do filme ao país.
“É emocionante ver o filme chegar aos cinemas no Brasil depois da belíssima trajetória no mundo. A imagem da Queda do Céu trazida pelos Yanomami e por Davi Kopenawa é uma síntese das questões mais urgentes do nosso tempo. O Brasil não se sustenta sem a escuta profunda dos povos indígenas, e o filme é um convite para essa escuta”, afirmou Eryk Rocha.

Para Gabriela Carneiro da Cunha, “é uma alegria chegar ao Brasil com ‘A Queda do Céu’ e poder trazer aos brasileiros as palavras desse imenso pensador Yanomami. Muitos ainda não conhecem a força do pensamento de Davi Kopenawa. O filme é um convite para ver, ouvir e sonhar com os Yanomami um outro projeto de Brasil”.

Documentário sobre enchentes no RS encerra mostra

No dia 14 de novembro, às 17h15, o HUB Amazônia – Green Zone – C021 – Parque da Cidade recebe a sessão especial do documentário “Rua do Pescador nº 6”, dirigido por Bárbara Paz. O filme retrata as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024, acompanhando moradores de uma comunidade ribeirinha em Porto Alegre e os esforços para reconstruir a vida após a tragédia que atingiu 95% do território gaúcho e deixou mais de 600 mil pessoas desabrigadas.

Após a exibição, haverá debate com a presença da diretora e de lideranças socioambientais, ampliando o diálogo sobre os impactos das mudanças climáticas. Exibido anteriormente no Festival É Tudo Verdade, o longa conquistou prêmios em Gramado, no Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito (Cinesul) e no Los Angeles Brazilian Film Festival.

“Estou honrada com o convite e a possibilidade de mostrar ao mundo o que aconteceu com o nosso Rio Grande do Sul, uma terra devastada. Será o único filme que falará não apenas da Amazônia, mas da crise climática que está afetando a todos”, destacou Bárbara Paz.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mostra Pachamama

10 Mostra de Cinema da Amaônia

COP 30

sessões de cinema em belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alfonso Herrera desembarca em Belém para participar da COP 30 e é recepcionado por fãs

O ator é embaixador da Boa Vontade da ONU e está na cidade para participar das discussões

10.11.25 12h54

CRÍTICA

Paul McCartney critica COP 30 por oferecer carne no menu

A carta foi escrita em parceria com a ONG Peta e cita o desmatamento causado pela pecuária

10.11.25 10h21

PASSOU DOS LIMITES

Ator Jeremy Renner é acusado por cineasta de enviar nudes sem permissão

Yi Zhou detalha acusações contra o intérprete de Gavião Arqueiro em desabafo nas redes sociais

10.11.25 10h04

CULTURA

O que fazer em Belém nesta segunda (10/11)? Cidade tem programação especial pela abertura da COP 30

Programação inclui show de Fafá de Belém, ópera no Theatro da Paz, exposição da National Geographic e visita ao veleiro sustentável da família Schurmann

10.11.25 9h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

O que fazer em Belém nesta segunda (10/11)? Cidade tem programação especial pela abertura da COP 30

Programação inclui show de Fafá de Belém, ópera no Theatro da Paz, exposição da National Geographic e visita ao veleiro sustentável da família Schurmann

10.11.25 9h28

PASSOU DOS LIMITES

Ator Jeremy Renner é acusado por cineasta de enviar nudes sem permissão

Yi Zhou detalha acusações contra o intérprete de Gavião Arqueiro em desabafo nas redes sociais

10.11.25 10h04

DENÚNCIA

Ex de Dado Dolabella diz que foi agredida, deixou o Brasil por medo e agora vai denunciá-lo

separação se tornou pública no último sábado, 8, após a modelo apagar das redes sociais todas as fotos com o ator

10.11.25 9h37

CULTURA

Eloi Iglesias anuncia edição da 'Festa da Chiquita' na COP 30; saiba mais

O anúncio foi realizado via redes sociais do artista e promete agitar a cidade

10.11.25 9h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda