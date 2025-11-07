Ex-RBD Alfonso Herrera desembarca no Brasil para COP 30 em Belém

O ator mexicano Alfonso Herrera, conhecido por seu papel na banda RBD e novela Rebelde, já está no Brasil para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro. A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias.

Herrera participa do evento como Embaixador da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), cargo que ocupa desde 2020. Nesse papel, o ator atua na defesa dos direitos de refugiados e deslocados forçados, ao lado de outras personalidades globais, como Angelina Jolie e Ben Stiller. A missão desses embaixadores é utilizar sua influência para ampliar o alcance das mensagens da Organização das Nações Unidas (ONU).

VEJA MAIS

Durante a COP30, Alfonso Herrera deve integrar mesas de alto nível e reuniões bilaterais com líderes mundiais, representantes da sociedade civil e organismos internacionais. O objetivo é ampliar o diálogo sobre como a crise climática impacta especialmente refugiados e comunidades vulneráveis.

“As mudanças climáticas não são apenas uma questão de temperaturas ou números. É uma crise que atinge com mais força aqueles que já escaparam da guerra e da perseguição. Não podemos falar de ação climática sem falar de direitos humanos”, afirmou Herrera em comunicado ao ACNUR.

Nos últimos anos, o ex-RBD tem se destacado por seu ativismo político e ambiental. Pelo ACNUR, já visitou Egito, Uganda, Ucrânia, Polônia, Eslováquia, Honduras e El Salvador, conhecendo de perto histórias de famílias que perderam tudo em razão de guerras, violência e desastres climáticos.

Em Belém, cidade que sediará a COP30 e símbolo da Amazônia e da biodiversidade global, Herrera deve participar de discussões sobre justiça climática e solidariedade internacional. “Estamos em um ponto de inflexão. Ainda estamos a tempo de agir, mas precisamos de decisões corajosas. Defender o planeta é também defender todas as pessoas. Ninguém deve ficar para trás”, declarou o ator.