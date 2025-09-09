Ex-RBD Alfonso Herrera confirma presença na COP 30 em Belém como embaixador da ONU

O ator mexicano Alfonso Herrera, conhecido por seu papel na banda RBD e novela Rebelde, confirmou que estará em Belém em novembro de 2025, durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A informação foi divulgada pela jornalista brasileira Cleide Klock, que entrevistou o ator em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo Cleide, durante a conversa sobre a nova série da Netflix protagonizada por Poncho, intitulada Las Muertas, o ator revelou que "está indo para a COP30, como Embaixador da Boa Vontade da ACNUR (ONU)".

Como Embaixador da Boa Vontade da Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), ele atua na defesa dos direitos de refugiados e pessoas deslocadas, ao lado de outras personalidades internacionais como Ben Stiller e Angelina Jolie. A missão desses embaixadores é utilizar sua influência para ampliar o alcance das mensagens da Organização das Nações Unidas (ONU).

Além do ativismo, Alfonso também se destacou nos últimos anos por se posicionar em temas políticos e ambientais, inclusive no contexto brasileiro.

A revelação aconteceu durante um evento para promover a série Las Muertas, com estreia marcada para 11 de setembro na Netflix. A produção é dirigida por Luis Estrada, cineasta conhecido no México por abordar temas políticos e sociais.

A COP 30 será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, e será a primeira vez que o Brasil sedia o evento climático mais importante do planeta.

O que é a COP30?

COP significa “Conferência das Partes” (“Conference of the Parties”, da sigla em inglês), em que as partes representam os países-membros associados, que se reúnem durante o evento, por um período de duas semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta.

A primeira COP ocorreu em Berlim, na Alemanha, quando o tratado de 1992, assinado por 197 países, entrou em vigor, com o compromisso coletivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Desde então, a ONU convoca todos os países para a cúpula climática para uma reunião periódica. Essa é a primeira vez que o Brasil sediará o evento.