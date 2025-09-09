Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex-RBD Alfonso Herrera confirma presença na COP 30 em Belém como embaixador da ONU

Ator mexicano, conhecido por seu ativismo e papel em "Rebelde", estará na capital paraense em novembro representando a ACNUR, agência da ONU para refugiados

Hannah Franco
fonte

Alfonso Herrera, ex-RBD, virá a Belém para a COP30 como embaixador da ONU; entenda. (Reprodução/Instagram/@ponchohd)

O ator mexicano Alfonso Herrera, conhecido por seu papel na banda RBD e novela Rebelde, confirmou que estará em Belém em novembro de 2025, durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A informação foi divulgada pela jornalista brasileira Cleide Klock, que entrevistou o ator em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo Cleide, durante a conversa sobre a nova série da Netflix protagonizada por Poncho, intitulada Las Muertas, o ator revelou que "está indo para a COP30, como Embaixador da Boa Vontade da ACNUR (ONU)".

VEJA MAIS

image Projeto 'Amazônia Para Sempre': Mariah Carey fará show em Belém; confira
Cantora internacional virá a capital paraense para o evento em Belém antes da COP 30

image Exclusivo: Leonardo DiCaprio virá a Belém durante a COP30
Ator desembarcará na capital paraense em novembro, durante o período da COP30, em articulação com jovens lideranças do Instituto COJOVEM

Como Embaixador da Boa Vontade da Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), ele atua na defesa dos direitos de refugiados e pessoas deslocadas, ao lado de outras personalidades internacionais como Ben Stiller e Angelina Jolie. A missão desses embaixadores é utilizar sua influência para ampliar o alcance das mensagens da Organização das Nações Unidas (ONU).

Além do ativismo, Alfonso também se destacou nos últimos anos por se posicionar em temas políticos e ambientais, inclusive no contexto brasileiro.

A revelação aconteceu durante um evento para promover a série Las Muertas, com estreia marcada para 11 de setembro na Netflix. A produção é dirigida por Luis Estrada, cineasta conhecido no México por abordar temas políticos e sociais.

A COP 30 será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, e será a primeira vez que o Brasil sedia o evento climático mais importante do planeta. 

O que é a COP30?

COP significa “Conferência das Partes” (“Conference of the Parties”, da sigla em inglês), em que as partes representam os países-membros associados, que se reúnem durante o evento, por um período de duas semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta.

A primeira COP ocorreu em Berlim, na Alemanha, quando o tratado de 1992, assinado por 197 países, entrou em vigor, com o compromisso coletivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Desde então, a ONU convoca todos os países para a cúpula climática para uma reunião periódica. Essa é a primeira vez que o Brasil sediará o evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alfonso herrera

rbd

cop 30

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VISITAÇÃO GRATUITA

‘As cores da Amazônia’ traz acervo de Paulo Henrique Lobo para exposição em Belém

Curadoria de Jorge Eiró reúne obras de diferentes estilos que retratam a identidade amazônica. Rose Maiorana participa com ‘Aflorar Amazônico’, mostrando a força e delicadeza da floresta

09.09.25 21h40

SERÁ!?

VÍDEO: Thais Sousa instiga fãs ao ‘revelar’ par famoso no Dança dos Famosos

Internautas apontam Rodrigo Faro e Silvero Pereira como possíveis parceiros da coreógrafa paraense

08.09.25 19h24

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRISTEZA

Perdeu tudo? Angela Ro Ro pediu dinheiro para fãs antes de morrer

Cantora morreu aos 75 anos, vítima de parada cardíaca; pouco antes, havia pedido ajuda financeira aos fãs em meio a grave quadro de saúde

08.09.25 17h53

BATEU, LEVOU

Eliezer rebate internauta que falou das celulites de Viih Tube: 'tá muito gostosa'

Ex-BBB sai em defesa da esposa após internauta criticar sua aparência

09.09.25 16h37

Processo Judicial

Ex-funcionário de Claudia Leitte move ação trabalhista de mais de R$ 500 mil contra a cantora

O caso está sendo analisado pela 32ª Vara do Trabalho de Salvador

09.09.25 15h58

MÚSICA

Festival Psica 2025 confirma line-up completo com Martinho da Vila, Jorge Aragão e Dona Onete

O festival traz ainda Edson Gomes, Nação Zumbi, Marina Sena, Ludji Luna, dentre outros

09.09.25 12h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda