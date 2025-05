Exclusivo: Leonardo DiCaprio virá a Belém durante a COP30

O ator Leonardo DiCaprio virá a Belém, em novembro, para participar de um projeto com foco em juventudes e justiça climática, desenvolvido pelo Instituto COJOVEM. A iniciativa pretende ampliar a participação da sociedade civil nos debates internacionais sobre a crise do clima, em especial durante o período da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada na capital paraense.

Segundo Karla Giovanna Braga, cofundadora do Instituto COJOVEM, a presença do ator está conectada a esse esforço de articulação entre diferentes vozes da sociedade civil. “Ele virá em novembro para participar de um projeto nosso cujo objetivo é dar vazão às necessidades da sociedade civil, em especial juventudes, para o debate internacional sobre clima e como isso dialoga com nosso futuro”, explicou com exclusividade.

A participação do ator ocorrerá durante o período da COP, evento que reunirá líderes de todo o mundo para discutir soluções frente à emergência climática. Karla reforça que a articulação com nomes internacionais é fruto do trabalho contínuo do COJOVEM. “Nós somos jovens lideranças internacionais e construímos essa relação do local ao global ao longo das nossas trajetórias. Então esses contatos acontecem, são do nosso cotidiano”, afirmou.

DiCaprio tem demonstrado grande preocupação com a preservação da Amazônia, incluindo a capital do Pará, Belém. Ele é conhecido por seu ativismo ambiental e pela defesa de causas como as mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade. O ator fundou a Fundação Re:wild, organização que apoia projetos de conservação na Amazônia, incluindo iniciativas com comunidades indígenas e ações de sustentabilidade.