Arcebispo Dom Alberto Taveira diz que novo Papa é ‘voz’ para tratar de mudança climática na Amazônia

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, falou sobre a expectativa da relação que o novo Papa, Leão XIV, terá com a região Amazônica e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que ocorrerá na capital paraense, em novembro deste ano. Nesta sexta-feira (9), em uma coletiva à imprensa para comentar sobre a escolha do novo Sumo Pontífice, o arcebispo disse acreditar que o santo padre será uma ‘voz’ para tratar de mudanças climáticas.

“Eu tenho a certeza de que o Papa será uma voz muito forte com relação às mudanças climáticas e com relação às questões da ecologia”, afirmou Dom Alberto. O arcebispo metropolitano afirmou que as questões relacionadas ao clima sempre foram vistas como algo muito importante, desde o tempo do Papa Francisco. “A Santa Sé, ainda no tempo do Papa Francisco, nos pediu para reservarmos um número muito grande de lugares dos representantes do Vaticano que virão à COP 30", disse.

"Então, com toda certeza, nós teremos uma representação da Santa Sé na Cop e nós esperamos, é claro, o apoio completo do Papa. Ele veio de uma região amazônica, onde foi bispo. E ele era bispo de uma diocese missionária, então tem essa sensibilidade, tanto que ontem e hoje ele já se referiu a essa dimensão missionária, à responsabilidade que a igreja tem”, afirmou.

Dom Alberto também disse que é ainda precipitado dizer que tipo de apoio, que tipo de presença o novo Papa terá na Amazônia, “porque ele apenas iniciou o seu ministério de sucessor de Pedro e nós vamos estabelecer os necessários contatos”. O arcebispo metropolitano afirmou, ainda, que não teve contato com o novo Papa. “Eu não o conheço pessoalmente, mas o nosso bispo auxiliar, Dom Paulo (Dom Paulo Andreolli), quando ele foi nomeado bispo - e há sempre um encontro de 15 dias dos bispos recentemente nomeados -, e Dom Paulo teve então possibilidade de se encontrar com ele, de ouvir a sua palestra. O agora Papa Leão XIV era o coordenador dessa reunião por ser responsável pelas nomeações dos bispos. Então Dom Paulo teve um contato mais de perto com ele”, afirmou.

Ao ser perguntado sobre a possiblidade do novo Papa participar do Círio de Nazaré, em outubro, Dom Alberto disse o seguinte: “Eu não penso em convidar o Papa para vir ao Círio. Imagina que nós temos mais dois milhões de pessoas. Se vem o Papa, junto com a Nossa Senhora, essa cidade não aguenta". E acrescentou: “Mas se tivermos a possibilidade, e teremos, a presença do Vaticano, a presença dos representantes do Papa, mas seria absolutamente temerário eu dizer que o Papa vem”.