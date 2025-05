Papa Leão XIV deve ser convidado para participar da COP 30 em Belém, afirma CNBB

O novo líder da Igreja Católica, Papa Leão XIV, será convidado oficialmente para visitar o Brasil e participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém, em novembro deste ano. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (8) por Dom Ricardo Hoepers, bispo e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). As informações são da CNN.

Segundo Hoepers, a realização da COP 30 na Amazônia é um fator estratégico que pode aumentar as chances da visita do pontífice. “O que vem agora com força é a própria COP 30. Como vai ser na Amazônia e nós temos um cardeal da Amazônia, que é o Dom Steiner, com certeza eles [os cardeais que estão no Vaticano] já farão esse convite ao papa”, afirmou o bispo. O evento internacional reunirá líderes de todo o mundo para debater ações e compromissos de combate às mudanças climáticas, com foco na preservação da floresta amazônica.

VEJA MAIS

Ainda segundo o secretário-geral da CNBB, mesmo que a presença de Leão XIV na conferência não se concretize, novas oportunidades para a vinda do pontífice ao Brasil devem surgir.

“Não vai faltar oportunidades, porque o Brasil tem muitas oportunidades”, acrescentou Hoepers.

Durante uma coletiva de imprensa, o bispo também revelou que, antes de ser eleito papa, o então cardeal Robert Prevost — agora Leão XIV — havia confirmado presença na Assembleia Geral dos bispos do Brasil, prevista para abril deste ano. O evento, no entanto, foi cancelado após a morte do Papa Francisco. “Nós receberíamos suas meditações. O convite foi feito e ele aceitou. No entanto, houve os contratempos. Agora vamos aguardar como receberemos suas mensagens para este importante evento para os membros da igreja”, explicou.

Com histórico de proximidade com o Brasil, Papa Leão XIV já visitou o país em 2012 e 2013. Sua possível participação na COP 30 pode marcar a primeira viagem internacional do novo pontífice para a América Latina.