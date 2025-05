O que católicos devem fazer durante o período do Conclave que vai escolher o novo Papa?

Com o recente falecimento do Papa Francisco, a Igreja Católica está vivenciando mais uma vez o tempo de “Sede Vacante”, um período em que os católicos do mundo inteiro estão aguardando o Conclave para escolher quem será o novo líder religioso. Para os cristãos, essa temporada é inspirada pela oração, esperança e confiança no Espírito Santo que guiará a decisão do próximo sucessor de Pedro.

Neste momento, as funções papais estão sendo conduzidas pelo Camerlengo, cardeal encarregado pela administração da Igreja durante a Sede Vacante, e pela própria Cúria Romana, que representa o conjunto de cardeais e, outros membros também responsáveis pela administração maior. O luto após o funeral do Papa Francisco durou exatamente nove dias e, agora, a Igreja já aguarda o início do Conclave.

VEJA MAIS

Como esse período deve ser vivido pelos católicos?

Primeiramente, todos os católicos são convidados a orar pela alma do Papa Francisco durante as missas e na Liturgia das Horas. Além disso, os cristãos também devem rezar o terço diariamente em intenção do novo Sumo Pontífice e da Igreja e escolher uma oração para rezá-la pelo novo sucessor de Pedro.

As orientações litúrgicas para o período de Sede Vacante incluem a menção ao Sumo Pontífice nas intenções pelos defuntos durante as orações eucarísticas, bem como a inserção de uma intenção especial pelo Papa nas orações dos fiéis.

Oração para Sede Vacante

Suplicamos, ó Deus, com humildade: que tua imensa piedade concedeu à Sacrossanta Igreja Romana um Pontífice; que, por seu zelo por nós, possa ser agradável a Vós, que seja assíduo no Governo da Igreja para a glória e reverência do Vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na Unidade do Espírito Santo, Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em Oliberal.com)