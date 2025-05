Antes de ser eleito Papa, Leão XIV tinha viagem marcada para o Brasil, diz CNBB

Durante coletiva de imprensa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), nesta quinta-feira (8), em Brasília (DF), Dom Ricardo Hoepers explicou que o então Cardeal Prevost, agora Papa Leão XIV, foi convidado pela CNBB para a Assembleia Geral dos bispos do Brasil para o evento que ocorreria no final de abril. Prevost confirmou a presença, mas a assembleia foi cancelada, após a morte do Papa Francisco.

“Nós receberíamos suas meditações. O convite foi feito e ele aceitou. No entanto, houve os contratempos. Agora vamos aguardar como receberemos suas mensagens para este importante evento para os membros da igreja”, disse Hoepers. Como padre geral dos agostinianos, Prevost também já visitou o Brasil em 2012 e 2013.

O secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo, e o núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista Diquattro, falaram sobre o significado espiritual e pastoral da eleição do Papa Leão XIV, após o falecimento do Papa Francisco.

O funeral do Papa Francisco reuniu multidões nas ruas de Roma e foi acompanhado por fiéis em todo o mundo. Foram nove dias intensos de oração, invocando o Espírito Santo, clamando por discernimento, amor verdadeiro e fidelidade ao Evangelho. O Colégio de Cardeais se reuniu num momento espiritual e de profunda responsabilidade pastoral, confiando à providência divina a escolha do novo sucessor de Pedro.

Desafios do novo Papa

A missão do Papa é promover a unidade da Igreja na diversidade, no amor de Jesus, que deu a vida por nós. Por isso, ao elegerem Leão XIV, os cardeais escolheram um Papa com o coração voltado para Deus. A decisão foi marcada por um clima de fé e esperança jubilosa, como o vivido no tempo litúrgico entre a Páscoa e Pentecostes — um tempo que simboliza, para a Igreja, a ação do Espírito Santo.

“Este é um tempo de graça. O Papa nos convida a caminhar juntos, com fé e alegria no coração”, declarou Dom Giambattista Diquattro.

Em primeiras palavras, Papa Leão XIV deu continuidade ao legado de Francisco. Persistiu na mensagem de paz, convidando todos a caminharem de mãos dadas com Deus e com os irmãos. Reforçou seu compromisso com a missão do Evangelho, com atenção especial aos mais necessitados, dizendo: “O mundo precisa de Deus”.

O novo Papa concluiu sua primeira aparição pública com um gesto de carinho à Virgem Maria. Com isso, dá-se início à segunda parte do Ano Jubilar — um novo impulso de graça e fidelidade à missão. A Igreja agora vive um novo tempo, um novo passo, para instruir e conduzir os fiéis no caminho da fé.

Dom Ricardo afirmou ainda: “O Espírito Santo conduziu a Igreja mais uma vez com sabedoria e amor. Leão XIV será sinal de unidade e esperança.”