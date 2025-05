Símbolo da tragédia no RS, bebê morre um ano depois de ser resgatado das enchentes

Um dos símbolos da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado, o bebê Anthony, resgatado de helicóptero das enchentes que atingiram o território gaúcho, morreu na última terça-feira (6). A criança, que tinha um ano e sete meses, estava internada no Hospital Bruno Born, em Lajeado. A informação sobre a morte foi publicada pela mãe, nas redes sociais, mas a causa não foi divulgada. As informações foram publicadas pela CNN.

Em uma postagem no Instagram, a mãe da criança do bebê disse que esse era "pior dia da vida" dela.

Em maio do ano passado, Anthony foi resgatado por militares do Exército Brasileiro, utilizando um helicóptero, do telhado de uma casa em Cruzeiro do Sul (RS). O vídeo do salvamento se espalhou rapidamente por todo o país.