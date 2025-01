Ponte provisória feita de contêineres é levada por correnteza no RS após fortes chuvas

Uma ponte provisória, construída com contêineres, foi arrastada pela força da correnteza do Rio Caí no município de Feliz, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (2). A estrutura havia sido inaugurada em outubro de 2024 como solução emergencial após as enchentes de maio do mesmo ano, que destruíram diversas infraestruturas na região.

As fortes chuvas que atingiram o estado na virada do ano provocaram o rápido aumento do nível do Rio Caí, que chegou a cinco metros, cerca de dois metros acima do habitual. Em apenas dez horas, a situação se agravou. "Às 9 da manhã, a ponte foi coberta pelas águas. Pelas 17h, começou a apresentar sinais de comprometimento. Pelas 19h, se foi total", relatou a prefeitura local.

O prefeito Júnior Freiberger lamentou o ocorrido nas redes sociais e fez um alerta à população. “Nossa ponte de contêiner, a nossa Ponte Baixa, está totalmente danificada e não se sabe a proporção dos danos”, afirmou. “A gente pede para a população evitar deslocar para cá, essa área acaba sendo de extremo risco. A gente passa a ter um grande problema na nossa comunidade”.

Estrutura e estado sob alerta

A ponte conectava o centro da cidade, que tem cerca de 13,7 mil habitantes, às localidades de São Roque, Picada Cará e ao município de Linha Nova. Com a destruição, os moradores precisarão utilizar rotas alternativas por Vale Real ou Bom Princípio, um desvio de aproximadamente 20 km, segundo informações da prefeitura.

A estrutura provisória foi erguida com a união de esforços entre moradores, iniciativa privada e poder público, utilizando nove contêineres reforçados com estruturas metálicas. Apesar da perda, a Ponte de Ferro, outra importante travessia no município, não sofreu danos.

A ponte provisória foi erguida com nove contêineres reforçados com estruturas metálicas. (Divulgação/Prefeitura de Feliz)

As enchentes de maio de 2024 foram consideradas a maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul, com cerca de 200 mortos ou desaparecidos. Feliz foi uma das cidades mais atingidas na ocasião, quando o Rio Caí alcançou níveis históricos de 14 metros.

Nesta sexta-feira (3), outros municípios gaúchos, como Porto Alegre e Osório, seguem sob alerta da Defesa Civil para chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo no litoral. A população é orientada a permanecer em segurança e evitar áreas de risco.

