Rio Grande do Sul recebe doação para combate ao câncer infantojuvenil e outras causas

Semanas atrás, o McDia Feliz, maior campanha de impacto social do McDonald's, celebra a arrecadação de R$ 26,2 milhões na edição deste ano que, pela primeira vez, está ampliando seu impacto para além da educação e saúde de crianças e jovens do Brasil, e destinará R$ 1,5 milhão ao Fundo Aberto, gerido pelo Instituto Ronald McDonald, cujo objetivo é oferecer apoio às famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Desde 2018, parte do valor arrecadado é revertido para os projetos do Instituto Ayrton Senna, cuja missão é criar oportunidades para que estudantes e educadores brasileiros alcancem todo o seu potencial. Em 2024, o instituto celebra 30 anos e, ao longo desse período, já realizou mais de 36 milhões de atendimentos a estudantes em todo o país e acelerou de 3 a 10 vezes os resultados educacionais em mais de mil municípios. Com a arrecadação do McDia Feliz desse ano, o Instituto investirá em 7 projetos de educação, sendo um deles o programa Diálogos Socioemocionais, que visa desenvolver as competências socioemocionais dos estudantes e incentivar sua formação plena.

Outra parte da arrecadação é destinada ao Instituto Ronald McDonald, que também celebra uma data importante em 2024. O instituto comemora 25 anos de impacto positivo no país, promovendo saúde e bem-estar para famílias antes, durante e após o tratamento oncológico, contribuindo com o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Nesses anos, o instituto já beneficiou diretamente mais de 3,3 milhões de crianças e adolescentes e capacitou mais de 40 mil profissionais e estudantes da área de saúde e sensibilizou profissionais da educação básica em diagnóstico precoce, já que quanto mais cedo o câncer é identificado, maiores são as chances de cura. Com o valor do McDia Feliz 2024, o instituto apoiará 80 projetos de 49 instituições que atuam com oncologia pediátrica de Norte a Sul do país.

Em maio deste ano, a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, criou um Fundo Aberto para a arrecadação de recursos em prol da recuperação e reconstrução dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. Como parte do compromisso da companhia e do sistema McDonald’s, além do R$1 milhão doado no lançamento do fundo, R$1,5 milhão da arrecadação do McDia Feliz 2024 também será destinado à iniciativa, que tem como prioridade as seguintes frentes:

• Segurança Alimentar: suporte básico de alimentos para famílias.

• Água Potável: garantir acesso a água potável nas moradias reestabelecidas ou novas moradias.

• Saúde: acesso e navegação de pacientes no SUS, controle de novas doenças e suporte ao reestabelecimento da saúde física e mental.

• Resgate Cidadania: acesso a direitos, documentos e empoderamento das famílias.

Graças a mobilização, solidariedade e engajamento de clientes, colaboradores, voluntários, parceiros e fornecedores, a campanha do McDia Feliz soma mais de R$ 425 milhões destinados à saúde e educação de crianças e jovens e mais de 11 milhões de vidas transformadas ao longo desses 36 anos de compromisso com a sociedade.