Avião cai no centro de Gramado (RS) e atinge casas e lojas

Uma aeronave de pequeno porte caiu no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22). O acidente aconteceu na Avenida das Hortênsias e, segundo informações iniciais, atingiu lojas e casas da região. Até o momento, nove pessoas já morreram. Outras 15 pessoas foram socorridas, a maioria devido à inalação de fumaça.

De acordo com a CNN, a cidade registra um tempo de chuva com nevoeiro. A aeronave sairia de Gramado e iria para Jundiaí, interior de São Paulo.

O governador do Estado, Eduardo Leite, afirmou que acompanha as atualizações sobre a queda do avião. Pelas redes sociais, o vice-governador do estado, Gabriel Souza, informou que os bombeiros já estão na região, acompanhando a situação com todas as forças de segurança do Estado.

Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente.