Avião de pequeno porte é localizado no rio Tapajós após queda em Itaituba

O avião de pequeno porte que caiu no rio Tapajós, em Itaituba, no sudoeste do Pará, foi localizado neste sábado (30), aproximadamente 24 horas após o acidente. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que seguiu com as buscas por sobreviventes ao longo da manhã deste sábado.

De acordo com um comunicado enviado à reportagem do Grupo Liberal, a aeronave foi localizada no leito do rio, em frente ao 53º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS). No entanto, as autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o número de ocupantes a bordo nem a identidade dos tripulantes, e o proprietário do avião também não foi identificado.

“O Corpo de Bombeiros Militar informa que o avião foi localizado no leito do rio Tapajós, em frente ao 53° BIS. As buscas por sobreviventes continuam”, informou o Corpo de Bombeiros.

Entenda o caso

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (29), quando a aeronave, que havia partido de Santarém, colidiu com fios de alta tensão antes de cair nas águas do rio Tapajós. Após o impacto, o avião desapareceu na região. Após o acidente, o Corpo de Bombeiros de Itaituba iniciou as buscas, mas, apesar de encontrarem mochilas com roupas e outros objetos boiando no rio, não foi possível localizar nenhum ocupante.

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre o número de pessoas a bordo, uma das mochilas resgatadas pelas autoridades continha uma carteira com um documento de identificação em nome de Jácome Tavares Vieira, de 65 anos, que, segundo as informações prelim​inares das autoridades envolvidas no caso, seria o piloto da aeronave.

As investigações preliminares sugerem que a baixa visibilidade, causada por uma densa camada de fumaça na região, pode ter contribuído para a colisão com os fios de alta tensão, provocando a queda do avião. No entanto, somente as investigações dos órgãos competentes poderão esclarecer o que de fato aconteceu com o avião e como ele caiu.