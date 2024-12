Tragédia no sul do Pará: avião cai e piloto morre na hora

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira, 2, em Xinguara, no sul do Pará. O piloto morreu na hora. As informações são do 17º Batalhão da Polícia Militar do Pará (BPM), que atende a ocorrência.

As informações preliminares dão conta de que a aeronave, um monomotor PT-VTO, seria de uso particular e estava fazendo um voo-teste para uma fazenda local chamada Primavera quando caiu em outra fazenda, chamada Nossa Sra. da Guia, na localidade conhecida como Xinguarinha, a 9km da cidade de Xinguara. A ocorrência foi registrada por volta de 11h45.

Havia apenas o piloto dentro da aeronave e sua identidade ainda não foi confirmada. Conforme detalha o tenente coronel Avis, do 17º BPM, os policiais militares e civis que estão no local não puderam se aproximar da aeronave devido a um vazamento de óleo. Eles aguardam reforços para darem continuidade no trabalho:

"A Polícia Civil foi acionada e os demais órgãos responsáveis pela perícia técnica, conforme regulamentação da Anac. O piloto veio a óbito no acidente, não sendo possível sua identificação".

Investigação

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ainda na manhã desta segunda-feira (02/12), investigadores do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA I) foram acionados para realizar a ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-VTO, no município de Xinguara.

“São utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informaram.

O Cenipa ainda destacou que é somente por meio da emissão e publicação do Relatório Final que se pronuncia sobre os resultados de suas investigações, conforme disposto no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). “A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, diz a nota.

O Cenipa tem por objetivo investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações.