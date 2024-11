Acidente de avião mata 2 militares; aeronave de treinamento caiu em rua movimentada no Equador

Um avião de treinamento militar caiu em uma rua do município de La Libertad, na província costeira de Santa Elena, no sudoeste do país, na região sudoeste do Equador. O acidente, registrado na última terça-feira (26.11), matou os dois militares que estavam na aeronave. Eles eram pilotos da Força Aérea Equatoriana (FAE). A queda do avião na área povoada também deixou dois civis feridos.

A aeronave de treino básico foi identificada como DA 20C1 FAE-1064, pertencente à Escola Superior de Aviação Militar (ESMA) Cosme Rennella Barbatto. Ela caiu durante a realização de um voo de instrução. Nas redes sociais, foram compartilhados vídeos do momento do acidente. As imagens mostram que o avião chegou a colidir com um veículo que passava pelo local.

Segundo a FAE, as vítimas do acidente são a capitã Diana Estefanía Ruiz Solís e o cadete Juan Andrés Pacheco Ramírez. O órgão informou ainda que uma Comissão de Investigação de Acidentes será formada para esclarecer as causas da tragédia.