Paraquedista morre ao fazer fotos e bater em hélice de avião

Em um campo de aviação no estado de Kansas, nos Estados Unidos, Amanda Gallagher estava tirando foto de outros paraquedistas quando foi atingida pela hélice de um avião no sábado passado (26). Ela estava na zona de lançamento da Air Capital, fotografando pessoas entrando e saindo de aviões, momento em que foi atingida pelo hélice de uma aeronave, de acordo com as informações da mídia local. Com o acidente com a paraquedista, as autoridades foram chamadas, então ela foi levada para o hospital em estado, mas não resistiu e morreu.

Os amigos de Amanda prestaram homenagens. "Ela sempre tirava um tempo para me ajudar e eu nunca vou esquecer disso, me ajudava a desacelerar, me ajudava a entender as coisas no fundamental, ela nunca mudou enquanto crescemos, apenas sendo uma boa luz positiva neste mundo", lamentou um amigo.

Uma campanha no portal GoFoundMe foi organizada por Abbey Charboneau, em que conta com 135 doações e já foram arrecadados U$ 11 mil dólares (cerca de 62 mil reais). A página diz: "Amanda Galagher era gentil, aventureira, criativa e linda por dentro e por fora. Ela era uma filha, irmã, tia e amiga amorosa e fará muita falta".

Além disso, Abbey Charboneau acrescenta na página: "No dia 26 de outubro, Amanda faleceu em um acidente muito triste, fazendo o que amava, saltando de paraquedas e tirando fotos! Enquanto sua família processa esse trágico acidente, eles podem usar sua ajuda para cobrir as despesas do funeral. Por favor, considere ajudá-los e também mantê-los em suas orações".

(*Rafael Lédo, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)