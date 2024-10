Caminhão baú colide com ônibus do BRT na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um ônibus articulado do BRT, com vários passageiros, foi atingido por um caminhão baú na manhã desta segunda-feira (28/10), na Avenida Augusto Montenegro, bairro Parque Verde, em Belém. Conforme relatado por passageiros, o caminhão teria feito uma manobra irregular e atingiu a lateral do coletivo. O trânsito na área ficou congestionado. Ninguém ficou gravemente ferido.

Segundo as testemunhas, o ônibus seguia pela pista expressa no sentido São Brás quando foi atingido na lateral direita. Os passageiros informaram que na área onde o caminhão teria feito a manobra irregular é proibido o retorno. O caminhão teria tentado entrar na pista do BRT para evitar o trânsito.

Com o impacto, várias janelas do coletivo foram quebradas e alguns passageiros ficaram com leves cortes pelo corpo. Testemunhas relataram que, apesar do suspeito, ninguém precisou ser encaminhado para um hospital. Os passageiros que estavam no ônibus atingido foram encaminhados para outro coletivo e seguiram viagem. Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para verificar a situação.