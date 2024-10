Após colidir com mureta de proteção, condutor abandona veículo na BR-316

Neste domingo (27/10), um carro de passeio colidiu com uma mureta de proteção na BR-316, próximo ao viaduto do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Os motoristas que precisam acessar a via estão com dificuldades porque o carro ficou posicionado transversalmente em uma das faixas.

VEJA MAIS

O veículo está com a lataria frontal um pouco amassada e uma das rodas também aparenta ter sido quebrada com o choque. É possível que a batida tenha sido forte, já que os airbags foram acionados e o para-brisas quebrou.

Por conta do acidente, os motoristas estão acessando o viaduto por apenas uma faixa.