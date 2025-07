Verão em Salinas: blitz da Rádio Liberal conta com degustação da Caribeña na Praia do Atalaia

A Rádio Liberal FM e a cerveja Caribeña realizaram uma blitz neste sábado (12), na entrada da Praia do Atalaia, em Salinas. A ação contou com degustação da cerveja Caribeña e muita animação, como parte da campanha da marca durante o mês de julho. Markinho Pinheiro, locutor da Rádio Liberal FM, falou sobre a ação deste sábado. "Sobre a blitz: primeiro, um sucesso. O verão aqui em Salinas, sem a Rádio Liberal, não acontece como está acontecendo - com muita alegria, distribuição de brindes e prêmios. Temos a parceria da Caribeña e da Unama, que são nossos patrocinadores”, disse.

“Acho legal em tudo isso a gente poder trazer o rádio para a rua, para perto do nosso ouvinte, do nosso internauta. Esse momento é sempre especial e maravilhoso. Ficar perto do nosso ouvinte, internauta, que curte a programação da rádio, que nos assiste através do Instagram, do YouTube. É muito legal a gente estar aqui fazendo essa festa, e estar pertinho do nosso ouvinte é maravilhoso",afirmou.

Ele também comentou sobre a cerveja. "Estamos divulgando uma marca nossa, paraense, que está conquistando o mercado - uma cerveja de qualidade, maravilhosa, que se tornou a cara do verão”, afirmou Markinho Pinheiro.

VEJA TAMBÉM:

Promotora de eventos da Caribeña, Bárbara Alves (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Promotora de eventos da Caribeña, Bárbara Alves disse que essa é importante para aproximar o produto do público paraense, que está curtindo Salinas. “É uma ação que visa justamente esse contato. As pessoas estão amando. Muita gente já chegou aqui com a gente para provar o chopp da Caribeña. Está sendo uma ação incrível”, disse. Bárbara Alves afirmou que a Caribeña está promovendo ações nas praias e nos supermercados, com degustações e promoções. “Essas ações vão acontecer todos os finais de semana de julho em Salinas. Não perca”, disse.

Opinião de quem participou

A vendedora Isane Araújo, 30 anos, está trabalhando na praia do Atalaia e participou da ação. “Tive a oportunidade de conhecer essa marca e estou gostando muito da ação que estão fazendo aqui. Para as pessoas que não conhecem, venham conhecer, aproveitar o verão e degustar a cerveja”, disse. O servidor público Francisco Soares, 48 anos, também ficou satisfeito. “Tive o prazer de conhecer a Caribeña. Muito gostosa”, disse ele, enquanto degustava a bebida. “Geladinha, maravilhosa. Aprovada”, afirmou.

Servidor público Francisco Soares e família degustando a cerveja: “Geladinha, maravilhosa. Aprovada” (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Parceria da Caribeña com supermercado

Os veranistas de Salinópolis também poderão aproveitar a cerveja paraense Caribeña que firmou parceria com os supermercados São Geraldo, para uma promoção especial de Verão. Durante o mês de julho, os clientes que comprarem quatro pacotes de long neck levam um pacote extra, totalizando cinco, pelo valor promocional de R$ 367,68 - abaixo do preço cheio, que seria R$ 459,89. A oferta está disponível nas quatro unidades da rede e segue até o fim do mês ou enquanto durarem os estoques.

Segundo Ana Cristina Trindade, gerente da unidade Meio a Meio, a aceitação tem sido excelente. “A gente já tem pouco no nosso estoque porque está sendo bem vendida. O expositor já tá quase vazio”, afirma. Ela destaca ainda o impacto positivo da parceria para o negócio. “É uma cerveja boa, todo mundo gosta. Isso traz muita credibilidade para a empresa e é bom para o nosso faturamento, que só cresce, graças a Deus", disse.