Caribeña intensifica presença no verão de Salinas com ações estratégicas e degustação gratuita

Durante o mês de julho, o município de Salinópolis (popularmente chamado de Salinas), no nordeste paraense,se transforma em um dos pricipais destinos turísticos, e a cerveja Caribeña aproveita o momento para marcar forte presença na cidade com uma série de ações promocionais pensadas para reforçar a conexão da marca com o público.

Segundo Thalys Cardoso, coordenador de marketing da Caribeña, a marca preparou uma verdadeira ocupação de verão. “Estamos com 32 bandeirões espalhados em pontos estratégicos da cidade, além de sermos patrocinadores oficiais dos 50 ambulantes autorizados pela Secretaria Municipal de Turismo (Setur) para atuar durante o veraneio. Todos os ambulantes usam coletes com a logo da Caribeña, garantindo presença visual constante nas praias e áreas de grande circulação”, explica.

Programação

A programação inclui ativações em eventos locais, como a Bliss Run Session, corrida que será realizada neste sábado (12), na Orla do Maçarico. A largada está marcada para 6h e, a partir das 7h, os participantes poderão desfrutar de um brunch especial com degustação do chopp Caribeña, numa parceria com a Bliss Belém.

Os participantes poderão desfrutar de um brunch especial com degustação do chopp Caribeña, numa parceria com a Bliss Belém (Divulgação/ Agência RISE)

Parceria com a Rádio Liberal

Ainda no sábado, às 14h, a marca participa da tradicional blitz da Rádio Liberal, na rampa de acesso à praia do Atalaia. “Lá, vamos oferecer degustação gratuita do nosso chopp, em um ambiente com música, calor e aquele clima perfeito de praia. É a oportunidade ideal para apresentar o sabor da Caribeña a novos consumidores”, destaca Cardoso.

A parceria com a Rádio Liberal FM também é ponto alto da campanha. Leônidas dos Santos, assistente de marketing da emissora, comenta: “Neste sábado, teremos uma blitz na entrada da Atalaia com distribuição de brindes, DJ animando o público e, claro, degustação de chopp Caribeña. A ação começa por volta das 14h, com duração de duas horas. Qualquer pessoa maior de 18 anos poderá participar”.

Promoção de cerveja

A Caribeña também aposta em parcerias com o comércio local para ampliar sua distribuição. Um dos destaques é a promoção com o Supermercado São Geraldo, que conta com quatro unidades em Salinópolis. “Comprando quatro pacotes de longneck, o cliente leva um a mais, totalizando 30 unidades ao preço de 24. A promoção está disponível nas quatro lojas da rede e acontecerá durante todo mês de julho até quando durarem os estoques”, afirma Cardoso.

A proposta da marca é simples: estar onde o público está. Durante todo o mês de julho, a Caribeña promove ações em pontos de venda, praias e eventos, com distribuição de brindes e degustações. “Mais do que uma cerveja, queremos fazer parte da memória afetiva de quem vive o verão em Salinas”, conclui.

Com essa presença colaborativa, a Caribeña se consolida como uma das marcas mais ativas e engajadas do veraneio paraense em 2025.