Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Barcarena

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) apagaram as chamas de um incêndio de grandes proporções que atingiu uma área de vegetação no município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB), alarmando os moradores do bairro Barcarena-Sede. De acordo com o subcomandante do 6º Grupamento Bombeiro Militar (6º GBM), o incêndio teve início por volta das 20h de sábado (26/10) e só foi totalmente controlado às 00h30 deste domingo (27/10).

As chamas tomaram conta do local situado no final da travessa Santo Antônio, próximo ao Estádio Municipal de Barcarena, na saída da cidade. Segundo Sanches, o incêndio foi controlado após uma operação que mobilizou duas viaturas dos bombeiros e um caminhão-pipa da prefeitura, cedido pela Secretaria de Obras do município. “A guarnição de serviço foi acionada às 20h para atender a uma ocorrência em que, segundo o solicitante, havia um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação localizada na rua Santo Antônio, s/n, em área rural”, relatou o tenente.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que uma extensa área de vegetação rasteira e pastagem estava em chamas, o que demandou o esforço conjunto de diversas guarnições. “Devido à magnitude do incêndio, foi necessário solicitar apoio de outras guarnições”, explicou Sanches. O comandante da unidade, Coronel Baeta, também esteve presente no local e coordenou o combate ao fogo.

Durante a operação, foram mobilizadas as seguintes viaturas:

Viatura ABT-27, com um efetivo de 4 militares;

Viatura AT-10, com 2 militares;

Viatura ARL-08, com 6 militares;

Viatura AR-96, com 2 militares.

Após cerca de quatro horas e meia de combate intenso, as equipes conseguiram extinguir o incêndio, sem que houvesse registro de feridos ou vítimas fatais. O Corpo de Bombeiros concluiu a operação por volta de 00h30 e retornou à unidade sem alterações. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e a Secretaria de Meio Ambiente do município foi acionada para realizar uma investigação sobre a origem do fogo.