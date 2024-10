Incêndio de grandes proporções consome casa de madeira no Jurunas, em Belém

Um incêndio foi registrado na tarde de sábado, 26, no bairro do Jurunas, em Belém, no qual uma casa acabou destruída pelas chamas. Este foi mais um entre outros três casos de incêndio que aconteceram na Grande Belém no mesmo dia. Os outros registros foram no Curió-Utinga, Outeiro, e em uma ilha em frente à Belém, cuja localização precisa não havia sido identificada pelas autoridades.

No bairro do Jurunas, registros de moradores que começaram a circular pelas redes sociais mostram uma casa de madeira praticamente consumida em totalidade na passagem Helena Dias - uma via predominantemente de moradias. Não há informações se outros imóveis foram atingidos, nem se houve vítimas.

Um internauta chegou a postar um vídeo mostrando agentes do Corpo de Bombeiros combatendo as chamas, mas o imóvel aparecia já bastante destruído. Enquanto isso, moradores, na rua, acompanhavam, admirados, o cenário de destruição.

A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará sobre este caso e aguarda o retorno.