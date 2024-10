Incêndio acontece em ilha na frente de Belém na noite deste sábado (26/10)

O Grupo O Liberal recebeu imagens de leitores, na noite deste sábado (26/10), em que é possível ver, a distância, um incêndio formado na região de ilhas em frente a Belém.

O Centro Integrado de Operações (CIOp) e o Corpo de Bombeiros informaram que ainda não têm informações sobre o incêndio, e procuram saber sobre a localização dele.

A reportagem está em contato com os órgãos da segurança pública e aguarda o retorno com maiores informações sobre o incidente. É possível que o foto tenha ocorrido em região de mata na área insular, mas nada confirma isso, por enquanto.

De acordo com as informações preliminares dos leitores, pela localização, é provável que o incêndio esteja ocorrendo na região de mata da Ilha das Aves, localizada na frente do Parque Mangal das Garças, na região do Arsenal, em Belém.

Reportagem em andamento.