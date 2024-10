Colisão entre motocicleta e carreta mata dois jovens na BR-163, em Altamira

William Silva de Almeida e Maciel Rodrigues Mendes, ambos de 20 anos, morreram em um acidente de trânsito registrado na manhã de domingo (27/10) entre uma motocicleta e uma carreta. O caso aconteceu na BR-163, no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, sudoeste do Pará. As duas vítimas ocupavam a moto que bateu contra a carreta.

O condutor do automóvel o qual as vítimas colidiram foi identificado como Vagner Maurício Morais. Segundo o Giro Portal, ele alegou que trafegava corretamente em sua mão quando observou a motocicleta, que vinha em sentido contrário, fazendo zigue-zague na pista, colidindo em seguida com o seu veículo.

Com a batida entre os veículos, William e Maciel foram arremessados para fora da pista e morreram no local. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.