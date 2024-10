Acidente fatal na BR-163, em Santarém, deixa dois mortos

Um grave acidente de trânsito ocorreu na manhã deste sábado (26/10), próximo à comunidade Cipoal 2, em Santarém, no Oeste do Pará. A colisão frontal, registrada por volta das 6h, envolveu dois veículos e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi causada por embriaguez.

O acidente aconteceu no quilômetro 992 da BR-163 e resultou na morte de duas pessoas. A PRF foi acionada e está no local realizando os atendimentos necessários, mas até o momento não foram divulgados mais detalhes sobre as circunstâncias da colisão ou a identidade das vítimas.

As autoridades ressaltam a importância da direção responsável e da conscientização sobre os riscos da embriaguez ao volante, especialmente em rodovias que frequentemente registram acidentes graves. A PRF segue monitorando a situação e investigando as causas do acidente, com o objetivo de garantir a segurança nas estradas.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso à PRF e aguarda retorno.