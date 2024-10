Van da banda Nave Som cai em ribanceira e sete feridos são levados ao hospital

O veículo que a banda Nave Som estava colidiu e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 10 metros. Neste domingo (27), a van do grupo e um carro em Alto Bela Vista, no Oeste de Santa Catarina, colidiram na SC-390, deixando sete pessoas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no veículo do grupo estavam seis pessoas, entre 25 e 49 anos, e no outro carro havia apenas o motorista, de 22 anos.

Todas as vítimas foram levadas ao Hospital São Camilo, em Concórdia, na mesma região, com ferimentos leves.

A vocalista do grupo, Tácia Holdefer, 25 anos, que fraturou o nariz, recebeu alta. Nas redes sociais, ela afirmou nesta segunda-feira (28) que estava bem, mas por conta do corte no rosto precisará passar por outros médicos.

O outro cantor do grupo, Olmar Kulmann, 40 anos, publicou um vídeo em uma rede social afirmando que nenhum integrante da banda se feriu com gravidade e agradeceu as mensagens dos fãs.

Vocalistas da banda Nave Som sofrem acidente. (Reprodução)

"Informamos a todos os fãs, amigos e familiares que todos os integrantes da Nave Som já foram prontamente atendidos no Hospital São Camilo, em Concórdia, SC, e passam bem. Agradecemos a todos pelas mensagens recebidas e ao nosso bom Deus pelo livramento", escreveu.