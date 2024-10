Após superar câncer, ex-participante de reality morre em acidente de carro nos Estados Unidos

Sarah Danser, ex-participante dos realities show Largados e Pelados e 'Fight for Survive', morreu aos 34 anos em um acidente de carro. A ex-reality superou o câncer de mama duas vezes.

Melissa Miller, amiga e ex-companheira de elenco, lamentou a perda nas redes sociais: “Sarah era das almas mais aventureiras que já conheci. Ela não era apenas uma sobrevivente feroz em Largados e Pelados, mas uma sobrevivente do câncer de mama que manteve uma atitude inspiradora e positiva por meio do seu tratamento”.

O portal norte-americano NBC News, informou que Sarah estava no banco do carona de um carro que perdeu o controle e colidiu com outro veículo, que estava estacionado em uma rua de Kahala, no Havaí.

Ela chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu. O condutor do carro está internado em estado grave, outras duas pessoas estavam no veículo atingido. A mulher foi levada ao hospital em estado grave e o homem recusou tratamento.

As autoridades locais acreditam que o acidente foi causado pela alta velocidade, e não pelo consumo de álcool ou drogas.

Sarah nasceu no Estado norte-americano do Colorado e viveu os últimos anos no Havaí. A influenciadora participou de cinco temporadas de Largados e Pelados, em 2017, 2018, duas vezes em 2020 e em 2021.