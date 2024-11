Vídeo: avião de carga cai, causa incêndio e deixa uma pessoa morta

Um avião de carga, um Boeing 737 operado pela empresa Swiftair em nome da DHL, caiu em uma área residencial próxima ao Aeroporto Internacional de Vilnius, na Lituânia. A aeronave havia partido de Leipzig, na Alemanha, com destino à capital lituana e o acidente ocorreu por volta das 5h30 (horário local), desta segunda-feira (25), resultando em um incêndio.

Segundo as autoridades, uma pessoa da tripulação foi confirmada como morta, enquanto outras três pessoas a bordo foram levadas ao hospital. O acidente aconteceu a poucos quilômetros do aeroporto, e os destroços da aeronave atingiram um prédio. As autoridades disseram que todos os 12 moradores foram retirados do local e escaparam sem ferimentos.

As operações do aeroporto foram suspensas por cerca de duas horas devido às atividades de resgate. A chefe do departamento de bombeiros e resgate, informou que o avião deslizou por aproximadamente 100 metros antes de colidir com a casa.

As causas do acidente estão sendo investigadas, e as autoridades não descartam nenhuma hipótese, incluindo falhas técnicas ou erro humano. Embora não haja indícios claros de terrorismo até o momento, essa possibilidade também está sendo considerada.

A DHL confirmou que o avião fazia parte de sua frota e transportava remessas para diversos clientes. O Grupo DHL ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente.



*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)