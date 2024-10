Piloto de acrobacias que treinou atores de 'Top Gun' morre após avião cair em apresentação; veja

Charles Thomas "Chuck" Coleman, piloto de acrobacias e instrutor que contribuiu para o treinamento dos atores de “Top Gun: Maverick”, morreu em um acidente aéreo durante um show no Novo México, Estados Unidos. O incidente ocorreu no último domingo (20), enquanto ele realizava acrobacias para o público presente.

Coleman, conhecido por sua habilidade e experiência, estava apresentando uma demonstração quando o avião perdeu o controle e caiu a cerca de 800 metros do aeroporto. O show foi cancelado após o acidente.

De acordo com informações, o piloto estava sozinho a bordo do avião monomotor Extra Flugzeugbau EA300 quando a aeronave caiu por volta das 14h30 no domingo, durante a Las Cruces Air and Space Expo, no Aeroporto Internacional de Las Cruces.

O prefeito de Las Cruces, Eric Enriquez, expressou condolências à família e aos fãs de Chuck Coleman. A polícia estadual do Novo México, a Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança em Transportes (NTSB) estão investigando as causas do acidente. Além disso, o aeroporto foi temporariamente fechado durante a investigação inicial, permitindo apenas voos agendados e de emergência.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)